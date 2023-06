Inflação recuou, mas não se pode “declarar vitória ainda”, disse hoje a responsável no encontro que decorre em Sintra. Na próxima reunião, nova subida dos juros.

27 Junho 2023, 10h36

Christine Lagarde garantiu hoje que o Banco Central Europeu (BCE) está preparado para continuar a pressionar a inflação na zona euro para a meta de 2%.

“A política monetária atual tem apenas um objetivo: fazer regressar a inflação à nossa meta de 2% gradualmente. E estamos comprometidos em atingir este objetivo, custe o que custar”, disse hoje a banqueira central no Fórum BCE que decorre em Sintra.

“Fizemos progressos significativos, mas, perante um processo de inflação mais persistente, não podemos ceder, não podemos declarar vitória já”, afirmou.

A responsável francesa recordou as subidas de 400 pontos base das taxas de juro no espaço de quase um ano. Concluiu que ainda não se sente o impacto total destas subidas. Apesar disso, ” o nosso trabalho não está feito ainda”.

À medida que o BCE continua a entrar em “território restritivo”, arrastando as famílias e empresas, é preciso ter atenção ao nível das taxas e a duração das mesmas.

O conselho do BCE tem dado orientação sobre estas duas dimensões: “As decisões futuras vão garantir que as taxas diretoras do BCE vão ser trazidas para níveis suficiemente restritivas para atingir um regresso gradual à meta de 2% e serão mantidas nesses níveis durante o tempo que for necessário”.