13 Setembro 2023, 11h37

A Landratech, uma empresa dedicada à plena utilização de bolota como ingrediente humano, com sede em Barcelos, foi distinguida com o prémio da EIT Food, a principal comunidade de inovação alimentar e nutricional da Europa, e da Blendhub.

O prémio EIT Food and Blendhub é um reconhecimento do trabalho da Landratech na procura de soluções nutricionais inovadoras, acessíveis e amigas do ambiente. A empresa destaca-se pelo seu trabalho no desenvolvimento de tecnologias e soluções de ponta no aproveitamento da bolota portuguesa e espanhola que promovem uma alimentação saudável e sustentável, contribuindo assim para o bem-estar da sociedade, o cuidado com o meio ambiente e a prevenção dos processos de desertificação provocados pelas alterações climáticas.

Este prémio reforça a posição da empresa de Barcelos como líder na região da Península Ibérica em geral, demonstrando a sua capacidade de competir internacionalmente e o seu compromisso com a excelência no sector alimentar.

A empresa revela que “esta conquista sublinha o compromisso da empresa para com a inovação e a sua dedicação em impulsionar avanços significativos na indústria alimentar e nutricional com base em bolotas de florestas endémicas”.