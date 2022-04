Legal Tech: como a tecnologia pode revolucionar a advocacia? Veja o “Falar Direito”

Além de advogado, Luís Alves Dias é co-fundador e CEO da Legaü, uma Legal Tech portuguesa que criou recentemente uma ferramenta que permite aos advogados trabalhar com maior produtividade e eficiência. Que desafios coloca a advocacia ao setor tecnológico numa altura em que as Legal Tech estão a crescer de forma muito significativa em Portugal?

Com os escritórios a investir cada vez mais em tecnologia, saiba como a tecnologia está cada vez mais aliada ao Direito, através de jovens empresas que, normalmente, são fundadas por juristas.

Conheça este universo através desta entrevista de Mariana Bandeira, jornalista do JE.

O mundo da advocacia está em destaque no programa “Falar Direito”, programa semanal da plataforma multimédia JE TV, que conta também com uma versão em podcast, com apresentação de Filipe Alves e Mariana Bandeira.