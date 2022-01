Legislativas 2022: saiba por onde vão andar os líderes partidários no último dia de campanha

O tempo para as campanhas eleitorais para as legislativas de 30 de janeiro está a acabar e nesta sexta-feira assinala-se o último dia de ações de campanha. No entanto, os partidos continuam empenhados em falar sobre as suas propostas para o país.

Estas são as ações previstas para os partidos com representação parlamentar para sexta-feira, 28 de janeiro:

PS

O último dia de António Costa vai estar dividido por Lisboa e Porto. Às 14h30 estará no ponto de encontro café “A Brasileira” pronto para uma arruada no Chiado. Ao final do dia, às 21h00, vai estar num comício de encerramento de campanha no Pavilhão Rosa Mota.

PSD

O presidente do PSD, Rui Rio também vai estar por Lisboa. Às 12h00 vai reunir-se com a Liga dos Bombeiros Portugueses, no Largo de São Sebastião. O almoço, às 13h00 será passado com a Confederação do Turismo de Portugal no hotel Dom Pedro. O encerramento da campanha terá lugar no Largo do Chiado e vai estender-se pelo Chiado. Rui Rio vai estar em contacto com a população local.

BE

O Bloco de Esquerda, liderado por Catarina Martins, terá apenas uma ação do dia, um comício às 21h00 na Alfândega do Porto.

CDU

O dia do secretário geral do PCP, a representar a CDU (coligação de PCP e PEV), Jerónimo de Sousa será passado a norte. Às 11h30 estará na Maia para uma sessão pública, em frente ao Fórum da Maia. Às 18h00, no Porto, vai haver o desfile da CDU que se vai estender da Praça da Liberdade até à Rua de Santa Catarina. O comício da CDU será às 9h30 na Escola Secundária Sá de Miranda.

CDS-PP

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos vai passar este decimo terceiro dia de eleições, em Lisboa tal como o PS e PSD. Às 10h30 visita o Mercado de Alvalade. Às 18h00 Francisco Rodrigues dos Santos vai estar por uma arruada na Baixa Pombalina para o Largo Adelino Amaro da Costa, seguida de um comício em frente à sede nacional do partido.

PAN

O dia da porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real será preenchido e começa às 9h00 com um encontro com Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Às 10h00 é a vez do encontro no Skaetepark Parque das Gerações com Ativistas e Associações que estão contra encerramento do parque. Antes de almoço o PAN vai arranjar ainda tempo para fazer uma viagem de Comboio São João do Estoril para Algés, às 11h30 para depois Inês de Sousa Real visitar o mercado de Algés às 12h00.

Às 14h30 volta de comboio para o Cais Sodré. Depois, às 15h00, a porta-voz do PAN vai estar no evento pela cultura e pela igualdade de género, em Lisboa. Às 16h00 vai estar em contacto com população. O dia termina com um jantar de encerramento da campanha, também em Lisboa.

Chega

O presidente do Chega, André Ventura, neste último dia de campanha vai começar a ação de campanha mais cedo do que o habitual e às 13h30 vai realizar um almoço comício, em Lisboa, no Hotel Oitavos. Depois de almoço, às 17h00, segue para uma arruada com início no Largo do Camões e final no Rossio. O jantar será às 20h30 em Setúbal no restaurante Acordéon.

IL

O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, tem a sua primeira ação deste último dia de campanha no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Às 14h00 visita a Infraspeak e TonicApp, na rua do Heroísmo. A campanha encerra em Matosinhos no terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.

Livre

Rui Tavares, dirigente do Livre, vai estar a distribuir folhetos na zona da Graça às 14h00. Segue a distribuir panfletos até ao Cais do Sodré e depois até Santos. O dia termina com diretos na várias redes sociais do Livre.