LEGO chega a Portugal este ano. Primeira loja certificada no país vai abrir no Centro Colombo

A primeira loja certificada LEGO® em Portugal vai abrir portas no Centro Colombo, em Lisboa, no segundo semestre deste ano.

A abertura do novo espaço na capital portuguesa coincide com a celebração do 90.º aniversário do grupo, que está já presente em cerca de 50 países de todo o mundo, ultrapassando as 830 lojas.

“Construir um mundo de diversão e brincadeira é o mote das celebrações do 90.º aniversário da marca, criando brincadeiras criativas e enriquecedoras para todos em todas as idades, géneros, nacionalidades e condições sociais. Com isto em mente, o Grupo LEGO está a desenvolver experiências inovadoras para as suas novas lojas e Lisboa vai ser uma das primeiras cidades a recebê-las, para que os portugueses nunca parem de brincar”, refere o grupo dinamarquês num comunicado de imprensa enviado ao Jornal Económico.

De acordo com a marca, a nova loja resulta de uma parceria estabelecida em 2016 com a empresa italiana especializada no desenvolvimento e gestão de redes de franchising ‘Percassi’, que prevê a abertura de estabelecimentos certificados de venda em Itália, França, Espanha e agora Portugal, que se dedicam em exclusivo a artigos da marca nonagenária.

Este ano, o grupo soma em torno de 360 lançamentos, tendo mais de 750 referências ainda ativas.

“Num mundo de peças e tijolos, os fãs vão poder encontrar várias surpresas, desde a decoração feita a pensar no nosso país como os sets mais procurados pelos fãs, incluindo os sets exclusivos das lojas oficiais, ofertas regulares em compras e a possibilidade de os compradores se registarem para a possibilidade de receber alguns sets mais cedo”, explica a LEGO no mesmo comunicado.