Depois do sucesso das edições de junho, julho e agosto, as Torel Sunset Sessions continuarão a animar os finais de tarde de setembro todas as quintas-feiras no Torel Palace Lisbon, em Lisboa, mas também todas as sextas, no Torel Avantgarde, no Porto. Eis mais uma boa desculpa para juntar os amigos e aproveitar o que resta do verão.