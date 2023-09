Primeiro-ministro manteve-se em silêncio perante os reparos do Presidente da República sobre a situação económica, social e política do país. Nem o tema do apoio à Ucrânia – onde ambos partilham posições idênticas – permitiu quebrar o gelo. António Costa retirou assim relevância ao fórum que Marcelo convocou no seguimento do caso TAP, que provocou um braço-de-ferro entre Belém e São Bento.