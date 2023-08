A empresa de fotografia Leica vai assinalar 50 anos em Portugal com uma exposição na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e uma mostra dedicada aos 50 anos de carreira de Alfredo Cunha.

Na terça-feira, a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão vai receber a inauguração de uma exposição que pretende assinalar os 50 anos da unidade fabril da marca em Portugal, localizada na freguesia famalicense de Lousado, hoje situada na Rua da Leica.

A exposição vai incluir trabalhos sobre a fábrica, como a série “Um dia”, de Gonçalo Fonseca, que “apresenta as rotinas da fábrica, cinco décadas após o seu começo”, de acordo com um comunicado divulgado hoje pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

“Com recurso a fotografias de arquivo, a série ‘5 Décadas’ demonstra o compromisso e dedicação, bem como a evolução desta unidade de produção da Leica, nascida em Vila Nova de Famalicão, que iniciou o seu percurso em 1973” com pouco mais de 10 pessoas, acrescentou a Câmara Municipal.

Na Casa das Artes, vão estar expostas fotografias de Ralph Gibson, Steve McCurry, Joel Meyerowitz, Thomas Hoepker ou Barbara Klemm, entre outros, com curadoria da diretora de arte e responsável das 26 galerias Leica a nível internacional, Karin Rehn-Kaufmann, indicou a autarquia.

A exposição inclui ainda a série “Os rostos de hoje”, do alemão Michael Agel, que retrata o rosto de todos os trabalhadores “atuais da Leica em Portugal, pessoas que trabalharam diariamente para o sucesso da empresa ao longo das últimas cinco décadas e que transformaram o tradicional negócio de Wetzlar num empreendimento europeu”.

Citado no comunicado, o administrador da Leica Portugal Pedro Oliveira afirmou que “a exposição não celebra apenas a história da Leica em Portugal”, mas é sobretudo uma homenagem aos trabalhadores da empresa, “que têm sido a espinha dorsal da jornada [da companhia]”.

Vai ainda estar patente na Galeria Leica no Porto, uma exposição dedicada aos 50 anos de carreira do fotojornalista português Alfredo Cunha, autor de muitas das mais marcantes imagens do 25 de Abril e utilizador de máquinas fotográficas Leica de longa data.

