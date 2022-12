Leigh Bartlett deixa cargo de administrador financeiro do Novobanco no final do ano

Leigh Bartlett vai deixar o cargo de administrador financeiro do Novobanco no final do ano. Até haver substituto, Mark Bourke, presidente executivo do banco, irá assumir também as funções de CFO interino. A informação foi avançada esta quinta-feira pela instituição financeira num comunicado enviado à CMVM.

“O Novobanco informa que o Conselho Geral e de Supervisão acordou com Leigh Bartlett, a seu pedido e por razões pessoais, a cessação das suas funções no Conselho de Administração Executivo, em que desempenhava o cargo de Chief Financial Officer (CFO), com efeitos a partir do dia 30 de dezembro de 2022″, refere o banco.

“Em nome do banco, faço questão em agradecer ao Leigh a sua dedicação e contributo para o novobanco e desejar-lhe o maior sucesso no seu futuro”, afirma Mark Bourke, CEO do Novobanco, citado no comunicado.

O comité de nomeações do Conselho Geral e de Supervisão, liderado por Byron Haynes, vai agora “desencadear os procedimentos com vista à sua sucessão, e as suas conclusões serão anunciadas oportunamente, logo que concluído o processo”, conclui o Novobanco.

Leigh Bartlett acabou por desempenhar as funções de CFO durante apenas alguns meses. Antes de entrar no Novobanco, tinha ocupado o cargo de CEO do Masthaven Bank, depois de ter já desempenhado funções como CFO do banco entre 2019 e 2020. Foi também administrador financeiro do RBS UK Retail e do RBS Insurance, do Westpac Banking Corporation e do Williams & Glyn (RBS Group).