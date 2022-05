Leilões: hidrogénio verde lançado este ano, eólica marítima em 2023

O Governo anunciou hoje que vai lançar o primeiro leilão de hidrogénio verde ainda este ano. Já o leilão de energia eólica marítima só será lançado no próximo ano.

A revelação foi feita pelo ministro do Ambiente Duarte Cordeiro no Parlamento esta quarta-feira.

“Primeiro leilão para hidrogénio verde e outros gases renováveis e preparação do primeiro leilão para eólica offshore a lançar em 2023, no cumprimento dos objetivos fixados no PNEC 2030 e na EN-H2”, segundo a apresentação feita pelo ministro.

O anterior ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes disse em março, na sua última aparição no Parlamento, que a potência a construir no mar poderia ir dos dois aos cinco gigawatts.

Já o leilão de hidrogénio verde chegou a estar marcado para abril de 2021, mas nunca aconteceu. Mais tarde, em outubro de 2021, o ministro do Ambiente dizia ao “Eco” que queria avançar com o processo em janeiro de 2022, mas mais uma vez o leilão não avançou.

Segundo as declarações do secretário de Estado de Energia João Galamba em abril de 2021, o objetivo destes leilões seria dirigir os fundos para os potenciais consumidores de hidrogénio verde: empresas no sector da indústria e dos transportes que ainda dependam de energias poluentes para fazerem a transição para o hidrogénio produzido com base em fontes renováveis, João Galamba dixit na ocasião.