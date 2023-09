O projeto de arquitetura que assenta num edifício transparente foi o escolhido pelo júri para a construção da nova Central de Mobilidade de Leiria, anunciou a Câmara de Leiria, em reunião de executivo.

6 Setembro 2023, 09h28

A proposta apresentada, tornada pública na reunião de terça-feira e que prevê um investimento de 1,9 milhões de euros, propõe um edifício dividido em dois pisos num volume fechado translúcido/transparente, que ficará localizado junto às piscinas, do lado da rotunda do Estádio, com acesso ao terminal pela Av. Bernardo Pimenta/Ponte Euro 2004.

No piso 1 situa-se a parte administrativa e no piso 0 ficará a parte pública, zona de bilheteira e quiosque, prevendo-se uma praça aberta, que estabelece uma relação com a frente de rio e com a realidade edificada, nomeadamente, as piscinas, o estádio e, futuramente, o pavilhão multiusos.

Segundo o relatório final do júri, a horizontalidade das coberturas reduz impactos bidimensionais e a conceção menos ortogonal relaciona-se bem com as linhas urbanas mais orgânicas, da implantação do Polis