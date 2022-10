Letónia pede aos líderes da UE que acabem com todos os vistos de turista para russos

O primeiro-ministro da Letónia, Krišjānis Kariņš, pediu aos líderes da União Europeia (UE) que suspendam todos os vistos de turista para russos, recordando o debate sobre o endurecimento das sanções contra a Rússia de Vladimir Putin.

Em declarações ao “The Guardian”, Kariņš rejeitou a ideia de que permitir que os russos que tentam escapar do alistamento entrem na UE seria uma forma de enfraquecer as forças armadas do Kremlin.

Kariņš considerou compreensível que muitos homens não desejem “ir lutar e provavelmente morrer na Ucrânia” e isso poderá desencadear uma “potencial enorme onda de imigração vinda da Rússia”.

Apesar de manter a postura de que os líder da UE deviam suspender os vistos de turistas para russos, o primeiro-ministro da Letónia admitiu ser “importante manter a porta lateral aberta por razões humanitárias” mas também afirmou ser isso preciso analisar “caso a caso”.

A Letónia, junto com a Polónia, e os dois vizinhos bálticos e a Finlândia, fecharam portas para turistas russos e têm pedido que o resto da UE faça mesmo, mas até agora sem sucesso.

Sobre os planos de Putin, Kariņš disse que o líder russo estava a tentar “definir as fronteiras do império russo [que] também inclui partes da Ucrânia, o que é ridículo, mas é assim que os impérios pensam”. “Muitos de nós pensavam ou esperavam que o pensamento do imperialismo fosse algo que morreu com a segunda guerra mundial. E vemos, infelizmente, que não é o caso”, frisou.

“Os conflitos em outras partes da Europa são muito reais”, assegurou o primeiro-ministro da Letónia, acrescentando que não deseja branquear a questão dos padrões democráticos. “Mas isso não significa que todos nós não podemos condenar ativamente a agressão da Rússia, uma guerra aberta e o que parece ser genocídio”, sublinhou.