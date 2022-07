Levantamento e compras por multibanco aumentaram 31% na Madeira

Os levantamentos e compras realizados através de terminais de pagamento automático chegaram aos 591,8 milhões de euros, no segundo trimestre, na Madeira, mais 31,4%, comparado com o período homólogo, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

A DREM refere que este aumento foi “maioritariamente impulsionado” pela subida de 45,3% “verificado nas compras através de terminais de pagamento automáticos (TPA), embora os levantamentos também tivessem crescido em termos homólogos (+8,1%)”.

Estas subidas foram também influenciadas pelo crescimento nos montantes movimentados com cartões internacionais, “cuja subida se fixou nos 163,0%, sendo de relevar também o contributo dos cartões nacionais (+15,2%)”, sublinha a DREM.

Os pagamentos ficaram em 45,2 milhões de euros, mais 10,8% comparado com o ano anterior.

Os levantamentos com cartões nacionais ficou em 165,7 milhões de euros, mais 3,5%, e os levantamentos com cartões internacionais atingiram os 16,3 milhões de euros, mais 96,7% face ao período homólogo.

As compras com cartões nacionais ficaram em 296 milhões de euros, mais 22,9%, e as compras realizadas com cartões internacionais fixaram-se em 113,9 milhões de euros, mais 176,3% face ao ano anterior.

“A análise dos dados por município mostra que no Funchal foram movimentados 367,6 milhões de euros, no segundo trimestre, que correspondem a 62,1% do total da região, com o agregado dos levantamentos e das compras através de TPA a crescer 35,6% neste município. Em sentido oposto, o Porto Moniz foi o município com o movimento mais baixo, ficando-se pelos 4,2 milhões de euros, sendo, contudo, aquele que apresentou a taxa de variação homóloga mais alta, de 84,2%”, diz a DREM.

Já no primeiro semestre verificou-se uma subida de 30,1% nos levantamentos adicionados das compras através de TPA. “No referido período, observaram-se acréscimos em todos os municípios. O Porto Moniz liderou as subidas, observando-se neste município um aumento de 79% no agregado em análise. No Funchal, que concentrou 62,3% dos levantamentos adicionados das compras através de TPA, a variação foi de +35,9%”, acrescenta a DREM.