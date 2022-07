Lewandowski é reforço do Barcelona. Catalães abriram os cordões à bolsa

Robert Lewandowski é reforço do Barcelona a troco de 45 milhões de euros, a que podem acrescer cinco milhões mediante variáveis. O acordo foi tornado oficial ontem à noite, após o avançado assinar um contrato válido para as próximas quatro épocas com o clube catalão.

Ficou estabelecida uma cláusula de rescisão do vínculo no valor de 500 milhões de euros.

O internacional polaco, que completa 34 anos no próximo mês, jogava no Bayern de Munique desde 2014.

Esta é a segunda transferência mais cara de sempre de um jogador acima dos 30 anos, só superada pela de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus (por 117 milhões de euros, aos 33 anos).

Lewandowski já se juntou aos novos colegas de equipa no estágio de pré-temporada, em Miami.