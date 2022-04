Lewis Hamilton e Serena Williams na corrida para comprar o Chelsea (com áudio)

Lewis Hamilton e Serena Williams são os mais recentes apoiantes da candidatura de Martin Broughton para a compra do Chelsea. A antiga tenista e o piloto de Fórmula 1 vão oferecer 12 milhões de euros cada um ao ex-presidente do Liverpool, na corrida à aquisição do clube inglês, revela a agência “Reuters” esta quinta-feira, 21 de abril.

Serena Williams já é também investidora da equipa de futebol feminino norte-americana Angel City FC. Entre outros apoiantes de Martin Broughton estão os gestores de private equity Josh Harris e David Blitzer, donos dos Philadelphia 76ers da NBA.

Na corrida para a compra do Chelsea estão também o co-proprietário da equipa de basebol norte-americana LA Dodgers, Todd Boehly, e o co-proprietário dos Boston Celtics da NBA, Steve Pagliuca.

As ofertas para a aquisição do clube inglês foram apresentadas no início do mês, sendo que o negócio está a ser supervisionado pelo banco dos Estados Unidos, Raine Group.

O antigo dono do Chelsea, o russo Roman Abramovich, foi obrigado a deixar o cargo depois das sanções impostas pelo governo britânico no âmbito da guerra entre a Rússia e Ucrânia por face das ligações de Abramovich com o presidente da russo, Vladimir Putin.