Liberais sem esperar “grandes mudanças de políticas” com remodelação do governo açoriano

O deputado da Iniciativa Liberal (IL) dos Açores no parlamento regional afirmou hoje que “não se esperam grandes mudanças de políticas” com a remodelação governamental do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), feita com “protagonistas do passado”.

“Este governo de coligação tem feito aquilo que o PS fazia mais aquilo que eles julgam que o PS fazia, mas que nem passava pela cabeça do PS fazer. Não se esperam grandes mudanças de políticas com protagonistas do passado. Nem se esperam as reformas de que a região carece”, afirmou à agência Lusa o deputado único da IL, que firmou um acordo de incidência parlamentar com o PSD na região.

Para Nuno Barata, “não basta mudar de protagonistas”, sendo preciso também “mudar as políticas”.

“Não basta mudar os peões num tabuleiro. É preciso fazer diferente. É preciso mudar as políticas. O povo dos Açores não estava à espera que alguma coisa mudasse para que ficasse tudo na mesma”, afirmou.

O liberal advogou que “faz algum sentido” ter um executivo mais pequeno, alertando para a necessidade de conter a despesa pública.

“Um governo mais curto faz algum sentido, na medida em que o povo dos Açores em 2020 esperava, de facto, um governo mais pequeno ou, pelo menos, alguma contenção na despesa pública. Tendo em conta a dimensão da coligação de governo, percebe-se que tenha sido necessário acomodar algumas clientelas”, criticou.

Nuno Barata considerou ainda que, “a esta distância”, não existem “condições” para afirmar que a legislatura vai chegar ao fim.

“A legislatura durará o tempo que o Governo Regional dos Açores conseguir usar para fazer cumprir os compromissos assumidos”, declarou.

O presidente do Governo Regional dos Açores anunciou hoje uma remodelação do executivo (PSD/CDS-PP/PPM), que passa a ter menos duas secretarias regionais, implica a saída de quatro secretários (Finanças, Turismo, Cultura e Obras Públicas) e a entrada de dois.

Com esta remodelação, saem do executivo açoriano quatro secretários regionais: Joaquim Bastos e Silva (Finanças, Planeamento e Administração Pública), Mário Mota Borges (Turismo e Energia), Susete Amaro (Cultura, Ciência e Transição Digital) e Ana Carvalho (Obras Públicas e Comunicações).

O secretário regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Freitas, passa a assumir as pastas das Finanças, Planeamento e Administração Pública, entrando para o seu cargo a ex-deputada social-democrata Maria João Carreiro.

A antiga líder do PSD/Açores Berta Cabral será a nova secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, assumindo ainda a área da Energia.

O atual Governo Regional, que resulta de uma coligação entre PSD, CDS-PP e PPM e tem apoio parlamentar de outros três deputados (CH, IL e independente), tomou posse em novembro de 2020, depois de o PS, que governava a região há 24 anos, ter vencido as eleições sem maioria absoluta.

Mantêm-se no executivo, para além do presidente José Manuel Bolieiro, o vice-presidente Artur Lima, a secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, o da Agricultura e Desenvolvimento Rural, António Ventura, o do Mar e das Pescas, Manuel São João, e o do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel.

Os novos secretários regionais tomam posse na terça-feira na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

A orgânica completa deverá ser publicada na quarta-feira, depois de aprovada em Conselho de Governo, na terça-feira à noite.