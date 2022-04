“Liberdade na Rússia para quem defende a paz”. Amnistia Internacional organiza manifestação 

A Amnistia Internacional — Portugal organiza manifestação na quinta-feira em frente à embaixada da Rússia para apelar à liberdade para quem defende a paz no país governado por Putin dada a contínua repressão das autoridades russas sobre manifestações pacíficas de oposição à invasão à Ucrânia.

“Vamos replicar estas manifestações em Lisboa, onde usufruímos de liberdade para as fazer. Queremos que os manifestantes, na Rússia, saibam que, se não podem exercer os seus direitos de forma segura, nós faremos isso por si, garantindo que sabem que não estão sozinhos e que as suas vozes são ouvidas”, informa o comunicado divulgado esta quarta-feira.

Assim, a ONG Portugal vai usar as mesmas mensagens que foram censuradas pelas autoridades russas, e alguns elementos como mãos atadas e boca tapada “para simbolizar a proibição sobre a população russa para se expressar e manifestar pacificamente”.

“Apesar da violenta resposta das autoridades em protestos pacíficos, os manifestantes continuam, corajosamente, a sair às ruas. A sua mensagem de paz é um contraste tão gritante com a propaganda do Estado, que as manifestações são dispersas imediata e brutalmente, com milhares de manifestantes a serem detidos arbitrariamente”, refere o diretor de comunicação e campanhas da Amnistia Internacional — Portugal, Paulo Fontes.

“O parlamento russo introduziu nova legislação para aprofundar a criminalização da partilha daquilo que considerar como “informação falsa” sobre as atividades das Forças Armadas Russas, que “desacredite” as tropas russas. Qualquer pessoa acusada por cometer estes “crimes” poderá enfrentar multas elevadas ou uma pena de prisão até 15 anos”, acrescenta.