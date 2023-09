O licenciamento para reabilitação de imóveis caiu 10,4% entre abril e junho, depois de uma queda de 9,8% nos primeiros três meses do ano.

13 Setembro 2023, 11h22

O número de edifícios licenciados diminuiu 10,2% em segundo trimestre do ano, tendo sido licenciados um total de 5,7 mil edifícios, quando comparado com o trimestre homólogo. De acordo com os dados divulgados pelo INE, o número de edifícios licenciados caiu 10,1% com os primeiros três meses deste ano, o que significa que estão a ser licenciados cada vez menos edifícios no país.

O licenciamento para reabilitação de imóveis caiu 10,4% entre abril e junho, depois de uma queda de 9,8% nos primeiros três meses do ano.

Também os edifícios concluídos decresceram 2,1% face ao período homólogo, representando uma melhoria face aos 6,1% do primeiro trimestre. Ainda assim, representam um aumento de 9,9% quando comparado com o segundo trimestre de 2019, totalizando 3,8 mil edifícios.

Comparativamente com o primeiro trimestre do ano, o número de edifícios licenciados decresceu 9,5%, depois do crescimento de 14,2% verificado nos primeiros três meses. Por sua vez, o número de edifícios concluídos cresceu 3,2% entre abril e junho, sendo que tinham caído 5,6% no primeiro trimestre do ano.