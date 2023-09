O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, considerou hoje “completamente extemporâneo” o debate em torno das eleições presidenciais de 2026, defendendo que o mesmo só seria compreensível se o país não enfrentasse outros problemas.

3 Setembro 2023, 10h58

“Para ser completamente honesto, nem consigo perceber esta ânsia sobre as presidenciais que se instalou agora em Portugal porque seria compreensível se não tivéssemos problemas”, afirmou Rui Rocha à margem de um encontro com militantes na Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

Em declarações aos jornalistas, Rui Rocha defendeu que as eleições presidenciais de 2026 não deveriam estar no centro da discussão política, considerando que o debate em torno dessa questão é “completamente extemporâneo”.

“Os partidos políticos não querem falar sobre saúde? Não querem falar sobre habitação? Não querem falar sobre impostos?”, questionou, dizendo que as presidenciais não são a corrida da Iniciativa Liberal.

“Estamos na corrida dos problemas concretos dos portugueses”, referiu.

E acrescentou, “quem não tem soluções, quem não tem nada para propor ao país, se calhar interessa-lhe fazer uma corrida às presidenciais que, vamos ter isso em conta, é quase daqui a dois anos e meio”.