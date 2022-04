Líder do CDS diz que processo de extinção do SEF é “simplesmente criminoso”

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, considerou este sábado “simplesmente criminoso” e sem “nenhuma razão de ser” o processo de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), agora adiado pelo Governo.

“Quando há crimes, os crimes são basicamente julgados e as pessoas sancionadas, mas isso vale para o SEF como vale para os partidos políticos, como vale para uma empresa. O que está a ser feito ao SEF é simplesmente criminoso”, afirmou o líder centrista.

Em declarações aos jornalistas, durante uma visita à feira agropecuária Ovibeja, que está a decorrer na cidade de Beja, Nuno Melo lembrou que o seu partido pronunciou-se sobre a extinção do SEF “antes de qualquer outro partido”, aquando da sua tomada de posse como presidente centrista. E elogiou o “enorme profissionalismo” do SEF, que é “responsável por um sucesso manifesto que a Europa admira”.

Na sexta-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou que o Governo decidiu adiar a extinção do SEF, prevista para maio, devido à necessidade de amadurecer as alterações previstas, nomeadamente ao nível da formação de quem ficará no controlo aeroportuário.

O ministro justificou, em conferência de imprensa, o adiamento por haver “dimensões desta transição que não estão suficientemente amadurecidas”. Ainda assim, mantém-se o plano de transferir competências para outras entidades, entre as quais um novo organismo, a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA).