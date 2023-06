Liderança no feminino na Forbes Women’s Summit, no Hotel Tivoli

Centenas de mulheres participaram na “Forbes Women’s Summit”, que se realizou pela primeira vez em Portugal no dia 20 de junho, no Hotel Tivoli, com a presença de líderes de diversos sectores económicos.

25 Junho 2023, 12h00

Durante a manhã de terça-feira, 20 de junho, dezenas de vozes femininas partilharam as suas experiências como líderes nas respetivas áreas – banca, inteligência artificial, ambiente, empreendedorismo, estética – num evento promovido pela Forbes Portugal. Rita Serrabulho, CEO da AMP Associates, foi o nome convidado para nortear a iniciativa sob o mote “O Poder do Agora”. Com a dinâmica própria deste tipo de evento, que intercala debates com apresentações individuais, coube a Patrícia Mamona chegar ao palco em primeiro, trilhando com palavras o seu percurso de mais de duas décadas como atleta de tripo salto. Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor