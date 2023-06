O Mundo, o País e as Empresas precisam de Líderes!

A forma simples de definir liderança traduz-se na capacidade de alinhar pessoas numa determinada direção para atingir um resultado desejado. Esse alinhamento deverá estar assente num conjunto de valores e visão partilhada e num sistema que garanta o sucesso de todos. Citando Nelson Mandela: “Um verdadeiro líder usa todas as questões, por mais sérias e sensíveis que sejam, para garantir que, no final do debate, saiamos mais fortes e mais unidos do que nunca.”

As organizações enfrentam desafios sérios. As empresas incumbentes lutam por garantir a sua relevância. Temos assistido a uma rotatividade feroz nas maiores empresas do mundo, estima-se que até 2025, 75% dos incumbentes irão perder a sua posição nas listas das 500 maiores empresas mundiais.

Um estudo de Harvard, que analisou 60 mil líderes através de avaliações 360º, chegou à conclusão de que apenas 13% dos líderes eram simultaneamente capazes de garantir uma boa performance da empresa e serem reconhecidos por boas competências interpessoais e de inteligência emocional.

Será que à medida que crescemos enquanto líderes, nos afastamos das operações e das pessoas e perdemos de vista como manter o alinhamento e motivação das equipas? Quais serão as características necessárias para uma liderança eficaz?

Outro estudo sobre liderança fez notar que uma boa liderança é capaz de maximizar o potencial da equipa e do próprio, realizando esse mesmo potencial e criando uma relação simbiótica de cocriação de identidade e de performance com as equipas.

Conclui-se que os três catalisadores para a realização desse potencial de liderança são: ter um otimismo realista (capacidade de abraçar desafios, mas reconhecendo as dificuldades e limitações para alcançar o sucesso), uma dose de subserviência para um propósito mais abrangente, no sentido de que o objetivo coletivo é mais importante do que um objetivo individual e, por fim, a capacidade de encontrar ordem no caos, isto é, clarificar problemas multidimensionais.

Os líderes precisam orientar um navio por mares agitados que nunca mais serão serenos e para tal necessitam de novas ferramentas para levar as suas equipas a alcançarem o potencial máximo. Existem pessoas com maior predisposição inata para a liderança, mas a liderança aprende-se e os desafios de hoje não são os de ontem. As pessoas exigem cada vez mais das lideranças e isto está espelhado nos resultados do estudo acima referido.

Assim, liderança precisa-se, mas liderança também se aprende.