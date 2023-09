Medida abrange os nove mil colaboradores da empresa alemã e segue-se aos aumentos realizados em janeiro.

6 Setembro 2023, 10h39

O Lidl Portugal anuncia esta quarta-feira, 6 de setembro, o aumento do subsídio de refeição dos atuais 7,63 euros para 9,60 euros, num investimento anual avaliado em 3,5 milhões de euros.

O aumento entra em vigor já a partir do próximo mês de outubro, para todos os colaboradores da empresa, que se traduzirá num aumento líquido mensal de até 44 euros.

O aumento abrange os cerca de nove mil colaboradores da empresa.

De lembrar que em janeiro, o Lidl aumentou todos os operadores de loja e entreposto, subindo o salário de entrada na empresa em cerca de 10%, para os 820 euros, valor auferido no primeiro ano de trabalho – um aumento superior aos 7,8% definidos pelo Governo, que colocou o salário mínimo nacional em 2023 nos 760 euros.

Os colaboradores nos restantes escalões da operação foram igualmente aumentados. As posições que não tiveram atualização salarial, receberam um prémio de, pelo menos, 3% do valor bruto anual do seu vencimento.

A cadeia alemã instalou-se em Portugal há 28 anos, operando atualmente 270 lojas de Norte a Sul do país.

“Podermos anunciar este aumento do subsídio de alimentação, neste período complicado e exigente que atravessamos, era para nós muito importante. Trabalhamos todos os dias para oferecer um emprego estável e de qualidade, que consiga realmente fazer a diferença na vida das nossas pessoas”, salienta Maria Román, administradora de Recursos Humanos do Lidl Portugal.