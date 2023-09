A contribuição do Lidl para o PIB nacional cresceu 92% entre 2014 e 2022, tendo a taxa de crescimento anual composto (CAGR) sido de 9%, explica a empresa numa nota enviada ao Jornal Económico após a publicação do relatório.

22 Setembro 2023, 18h18

O Lidl gerou aproximadamente 20 mil milhões de euros para Portugal nos últimos dois anos, com um impacto de quase 3.100 milhões na economia nacional, o que corresponde a 1,3% do PIB português, de acordo com um estudo realizado pela KPMG sobre o Impacto Socioeconómico do grupo alemão em Portugal no ano passado.

A contribuição do Lidl para o PIB nacional cresceu 92% entre 2014 e 2022, tendo a taxa de crescimento anual composto (CAGR) sido de 9%, explica a empresa numa nota enviada ao Jornal Económico após a publicação do relatório.

O documento detalha que “58% corresponde à contribuição direta da empresa através do pagamento a fornecedores, de salários e impostos, 17% corresponde ao impacto indireto resultante da atividade dos seus fornecedores e 25% corresponde ao impacto induzido resultante do efeito multiplicador da atividade da empresa”.

Em 2022, “por cada euro gasto pelo Lidl, foram gerados 1,73 euros na economia portuguesa”, revela o estudo.

Os números hoje dados a conhecer são “reveladores do nosso trabalho e refletem o compromisso que temos com o país”, afirmou Bruno Pereira, Administrador do Lidl Portugal, citado no mesmo comunicado.

“A apresentação deste estudo e as conclusões a que a KPMG chegou, são a prova do nosso empenho diário junto de colaboradores, clientes, produtores e fornecedores. Ver que, ano após ano, continuamos a contribuir e a crescer de forma sustentada para a geração de riqueza e de emprego em Portugal, é uma enorme premissa para continuarmos a investir no nosso caminho, de máxima qualidade ao melhor preço“, continuou o responsável.

Por sua vez, Pedro Silva, diretor da KPMG, diz que “os resultados não deixam dúvidas quanto à contribuição vital do Lidl para a dinamização da economia portuguesa não apenas na geração de riqueza, mas também na criação de oportunidades de emprego, uma vez mais, com principal destaque para o desenvolvimento do sector primário e da indústria alimentar portuguesa”.

Em termos de postos de trabalho, no ano passado, o Lidl possibilitou, de forma direta ou indireta, a criação e manutenção de empregos em território português; em causa está uma subida de 25.000 postos em relação a 2021.

“De forma direta e indireta, a insígnia contribuiu o ano passado para a criação e manutenção de 85.100 postos de trabalho em Portugal, registando desde 2014, um aumento médio anual de 12%”, refere a empresa na mesma nota.