Lidl inicia recrutamento de 150 pessoas para a Madeira

O Lidl iniciou esta terça-feira o processo de recrutamento para 150 pessoas na Madeira. A empresa, que prevê abrir a loja na região autónoma no segundo semestre de 2023, vai investir dois milhões de euros em mais de 80.250 horas de formação.

Estão abertas vagas para postos como gestor de loja, adjunto de gestor de loja, responsável de turno ou operador.

Pode consultar informações sobre o recrutamento aqui.

“O nosso compromisso com a Madeira é total. Neste sentido, é para nós prioritário recrutarmos localmente, dando aos madeirenses a oportunidade de se juntarem à ‘família Lidl’. O processo que iniciamos agora será faseado, e contará com a habitual formação, adaptada a cada cargo, que damos a todos os Colaboradores que passam a fazer parte da família Lidl”, disse a administradora de recursos humanos do Lidl, Maria Román.

A abertura de uma loja na Madeira vai representar um investimento de 100 milhões de euros. O Lidl sublinha que está a estabelecer parcerias com fornecedores regionais de modo a dinamizar a economia local.

“O Lidl também mantém um forte compromisso para com os seus colaboradores, com foco no bem-estar e em proporcionar as melhores condições laborais e económicas, com um contrato sem termo desde o primeiro dia e um salário que é revisto anualmente, valorizando assim a antiguidade na empresa. Estes são alguns dos fatores que permitiram que o Lidl fosse o único retalhista em Portugal a ser distinguido pela certificação Top Employer 2022, atribuída pelo Top Employers Institute, reconhecido internacionalmente pela sua avaliação em práticas de excelência a nível de Recursos Humanos”, refere a empresa.