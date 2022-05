Liga dos Campeões. Vitória garante mais de 80 milhões a Liverpool e Real Madrid

O Real Madrid e o Liverpool vão receber prémios financeiros mais expressivos do que na temporada de 2018, da Liga dos Campeões, época em que os dois clubes disputaram a final que sorriu aos espanhóis, já que os valores são agora mais altos do que nunca.

Com a entrada na fase de grupos a valer 15,64 milhões de euros, cada vitória nessa fase acrescenta 2,8 milhões e cada empate 930 mil euros. Seguem-se prémios pelo apuramento para cada ronda da liga milionária, mais elevados consoante seja uma fase mais avançada da prova.

Mediante os valores anunciados pela UEFA, é certo que o clube britânico já garantiu 80,64 milhões de euros, enquanto os madridistas vão arrecadar pelo menos 77,84 milhões. Fica a faltar o prémio para o vencedor da competição, no valor de 4,5 milhões.

A estes valores junta-se o valor do ‘Market Pool’. O ‘bolo’ total é de 300,3 milhões de euros, que será dividido por todos os 32 clubes participantes na competição, consoante as audiências televisivas – não é certo que estas sejam as duas equipas que recebem mais dinheiro desta fonte.

Liverpool e Real Madrid defrontam-se a 28 de maio, a partir das 20 horas, em Paris.