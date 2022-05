Liga MEO Surf promove ações de limpeza de praias portuguesas

O Pingo Doce, através do seu programa “Amar o Mar” e em parceria com a Novo Verde, associou-se à Liga MEO Surf 2022, enquanto parceiro de sustentabilidade, e está a promover várias ações de sensibilização e de limpeza nas praias que são palco desta prova.

O programa “Amar o Mar” do Pingo Doce pretende “sensibilizar e alertar para a necessidade da preservação dos rios, mares, oceanos e toda a biodiversidade que neles habita”, diz a cadeia de supermercados da Jerónimo Martins em comunicado.

“Sendo o surf um desporto de mar, um dos ecossistemas com mais problemas ambientais, o Pingo Doce aliou-se ao evento desportivo como agente sensibilizador e mobilizador de comportamentos junto das gerações mais jovens”, diz o comunicado.

Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce, explica que “é fundamental envolver a comunidade e, em particular, incentivar as gerações mais novas a participarem ativamente nestas ações, para que tenham acesso à informação e aos recursos necessários e possam, desde já, começar a adotar comportamentos e estilos de vida mais sustentáveis e responsáveis”.

As escolas locais, do 1.º e 2.º ciclos, foram desafiadas a juntarem-se à sua missão e a iniciativa vai contar com a participação de cerca de 500 crianças.

Nas cinco praias por onde passa a Liga MEO Surf 2022 – Cabedelo (Figueira da Foz), Matosinhos (Porto), Ribeira D’Ilhas (Ericeira), Ribeira Grande (Açores) e Supertubos (Peniche) –, as crianças vão poder colocar mãos à obra para contribuírem para a limpeza dos areais e assim ajudarem a mitigar o impacto ambiental nestes locais.