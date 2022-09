Ligação ferroviária entre Lisboa e Porto. PCP diz ser preciso “menos anúncios e mais investimento”

O Partido Comunista Português (PCP) considerou serem precisos “menos anúncios e mais investimento” quando comentava a ligação ferroviária entre Lisboa e Porto.

Em comunicado, os comunistas recordam que foi anunciada a “construção de uma ligação ferroviária entre Lisboa e Porto que realizaria a ligação entre essas duas cidades em 1h15”.

Na quarta-feira, foi apresentado o plano de construção da ligação ferroviária entre Lisboa e Porto, uma medida que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos classificou como “uma revolução”.

Por sua vez, o PCP diz ser “completamente inaceitável é que o anúncio feito já tenha sido feito em 2000 no último Governo PS com António Guterres, em 2004 no Governo PSD com Durão Barroso, em 2008 no Governo PS de José Sócrates e em 2020 já com este Governo PS e António Costa”.

“Até o tempo de deslocação (1h15) e o investimento previsto (4,5 mil milhões de euros) não variam. A conclusão da obra já esteve apontada para 2013, 2015, 2028 e agora 2030”, sublinha o partido liderado por Jerónimo de Sousa.

Para o PCP, “é inaceitável que dezenas de milhões de euros tenham sido gastos em projetos e estudos cancelados, e muitos mais desperdiçados em fundos disponíveis e não utilizados e um valor incalculável perdido por falta desta infraestrutura”.

“As razões que levaram os sucessivos governos a prometer e não cumprir não só revelam falta de seriedade, como são inseparáveis da submissão às orientações da União Europeia, da prioridade ao défice sobre o investimento público, da ausência de políticas viradas para o desenvolvimento do País”, acrescenta.