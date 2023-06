O grupo ‘Olivia Singular Houses’ será composto pelo Exmo Hotel e pelas guesthouses ‘1872 River House’, ‘Marquês Garden House’ e ‘1895 Apartments’.

29 Junho 2023, 14h31

No seguimento da sua aposta no sector de boutique hotéis e guesthouses, a sociedade de capital de risco Lince Capital investiu 13 milhões de euros na criação do grupo hoteleiro ‘Olivia Singular Houses’.

Este grupo será composto pelo Exmo Hotel e pelas guesthouses ‘1872 River House’, ‘Marquês Garden House’ e ‘1895 Apartments’. No caso do Exmo Hotel, já levou ao reconhecimento da revista Condé Nast Traveller, como o melhor hotel com detalhes originais na cidade do Porto.

Vasco Pereira Coutinho, CEO da Lince Capital, refere que “desde o lançamento do negócio, há aproximadamente um ano, temos desfrutado de altas taxas de ocupação e conquistado prémios no mercado, que ressaltam a qualidade das nossas casas e colocam o Porto como um destino turístico de destaque. Estamos a considerar a possibilidade de expandir o grupo no futuro”.

Por sua vez, Rodrigo Duarte, representante da Olivia Singular Houses, salienta que “desde o início, tivemos clareza sobre o posicionamento que queríamos para o grupo. O nosso objetivo era criar unidades que, embora não sejam hotéis tradicionais, proporcionassem um ambiente acolhedor e uma hospitalidade excecional”.