LinkedIn vai distribuir 1,7 milhões de euros a 700 funcionárias que recebiam menos que os seus colegas homens

A LinkedIn concordou em pagar 1,8 milhões de dólares (1,7 milhões de euros) a 700 funcionárias nos EUA após o Departamento do Trabalho norte-americano (DOL — sigla em inglês) ter alegado que foram submetidas a “discriminação salarial sistémica e baseada em género”, avança o “Business Insider”.

As mulheres que trabalham na empresa da rede social em empregos de engenharia e marketing em São Francisco (EUA), e em empregos de engenharia e produtos na sede em Sunnyvale (EUA) não recebiam tanto quanto os seus colegas homens, de acordo com um comunicado do DOL.

A LinkedIn não cumpriu com uma ordem executiva que proíbe as empresas de discriminar trabalhadores com base no género, alegou o DOL.

“Embora tenhamos concordado em resolver o assunto, não concordamos com as reivindicações do governo. A LinkedIn paga e pagou aos seus funcionários de maneira justa e equitativa ao comparar trabalhos semelhantes”, disse a rede social via comunicado.

As descobertas do DOL surgiram de uma avaliação de rotina do ‘Office of Federal Contract Compliance Programs’ (OFCCP) que analisou as políticas e práticas de remuneração do LinkedIn entre 1 de março de 2015 e 1 de março de 2017.

O OFCCP disse que, após analisar outros fatores, a LinkedIn pagou algumas funcionárias “a uma taxa estatisticamente significativa mais baixa do que os seus colegas do sexo masculino, o que, se comprovado, pode resultar numa violação da Ordem Executiva”.

As descobertas foram baseadas em fontes, incluindo políticas de emprego, registos e dados de remuneração para funcionários, bem como entrevistas com funcionários gerentes, não gerentes e de recursos humanos.