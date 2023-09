A petrolífera está a subir mais de 3% em bolsa, seguida por Mota-Engil e BCP. Os índices europeus beneficiam de a contração no sector industrial da zona euro ser inferior ao que era expectável.

1 Setembro 2023, 11h40

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno , ao avançar 0,72%, para 6.218,72 pontos no meio da sessão desta sexta-feira, 1 de setembro. O sentimento que se observa entre as praças europeias é idêntico, com subidas, ainda que menos acentuadas.

Entre as cotadas que mais ganham, sobressai a Galp, a dar um salto de 3,35%, para 13,13 euros por título, ao mesmo tempo que a Mota-Engil valoriza 2,26%, até aos 2,935 euros. Segue-se o BCP, ao subir 1,90%, agora em 0,2623 euros.

Por outro lado, a Jerónimo Martins está a contrair 1,19%, para 23,22 euros, ao mesmo tempo que a Greenvolt recua 1,04% e está nos 6,195 euros.

Entre os mais importantes índices europeus, o Reino Unido soma 0,62%, para 7.485,23 pontos, ao mesmo tempo que Espanha se adianta 0,37%, para 9.540,68 pontos e o Euro Stoxx 50 ganha 0,28%, até aos 4.309,25 pontos. Logo atrás, França sobe 0,25%, agora em 7.335,21 pontos, ao mesmo tempo que Itália dá um salto de 0,24%, para 28.900,00 pontos.

A negociar em terreno negativo está unicamente o índice alemão, a contrair 0,06%, até aos 15.936,85 pontos.

Nas commodities, o brent está 1,26% mais caro, nos 87,92 dólares por barril, ao mesmo tempo que o crude avança 1,27%, com o barril a ser negociado em 84,69 dólares.

“Os principais índices de ações europeus ganharam tração desde a abertura e seguem agora em alta. A revelação de que a atividade industrial da zona euro abrandou o ritmo de contração em agosto, mas de forma menos intensa do que era sinalizado, foi bem recebida pelos investidores”, de acordo com a análise do departamento de mercados acionistas do Millenium Investment Banking.

“Adicionalmente, um upgrade do Morgan Stanley para empresas petrolíferas, que inclui a Galp, está a animar o sector energético. A portuguesa lidera mesmo o PSI, seguida pela Mota-Engil e pelo BCP, que valoriza quase 2%. A travar está o setor automóvel, castigado por recomendações de venda e que levam a Volkswagen a recuar mais de 3%”, alertam os analistas.

“No seio empresarial de notar uma encomenda potencial de turbinas pelos EUA à Vestas Wind, que a leva a ganhar 3%. Em sentido inverso de registar o tombo da Aurubis, maior produtora de cobre da Europa, que alertou que poderá enfrentar perdas avultadas devido a uma fraude nas entregas de fornecedores. Isto afeta também a Salzgitter, que detém uma posição de 29,99% na empresa”, refere-se na mesma análise.

“No plano macroeconómico, mais logo os dados de emprego nos EUA podem mexer com o sentimento no arranque de Wall Street e a evolução da atividade na indústria americana pode interferir no fecho europeu”, acrescenta-se ainda.