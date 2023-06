A cotada do sector da engenharia e construção registou os maiores ganhos, acima de 3%. As principais praças europeias terminaram em terreno negativo.

27 Junho 2023, 17h10

A bolsa de Lisboa encerrou com ligeiros ganhos a sessão desta terça-feira, 27 de junho, ao crescer 0,03%, para 5.910,20 pontos. A Mota-Engil foi protagonista da maior valorização, em 3,63%, para os 2,14 euros euros por título.

Entre as cotadas que registam as maiores subidas, surgem ainda os CTT, que avançaram 1,32%, para 3,45 euros, sendo que a REN cresceu 1,01% e alcançou 2,505 euros.

Em terreno negativo, a Corticeira Amorim recuou 1,35%, para 9,50 euros, ao passo que a NOS caiu 1,26%, para 3,29 euros.

No que diz respeito às praças europeias, foi notório o sentimento positivo, liderado por Espanha a crescer 1,25%, para 9.390,20 pontos. Seguiu-se o Euro Stoxx 50, que subiu 0,58% e alcançou os 4.305,55 pontos, sendo que Itália ganhou 0,55%, para 2.692,2 pontos e França avançou 0,43%, até aos 7.215,58 pontos. No caso da Alemanha, houve uma valorização de 0,26%, para 15.854,75 pontos e a subida mais ligeira foi do Reino Unido, na ordem de 0,14%, para 1.210,7 pontos.

O brent está a derrapar 1,82%, para 73,00 dólares por barril, ao mesmo tempo que o crude tomba 1,73%, com o barril a ser negociado em 68,17 dólares.

Nas divisas, o euro avança 0,51% face ao dólar, pelo que um euro compra agora 1,0960 dólares.