O Banco Comercial Português viu o seu rating aumentado pela S&P, de tal forma que os seus títulos valorizaram para perto dos 26 cêntimos.

12 Setembro 2023, 18h02

A bolsa de Lisboa recuou 0,04%, até aos 6.153,34 pontos na sessão desta terça-feira, ao passo que a Europa terminou em terreno misto, com variações suaves, pautadas pela incerteza dos investidores.

Entre as cotadas do PSI, o BCP avançou 3,63%, até aos 0,257 euros por título, com os investidores a animares depois de verem a S&P subir o rating daquele banco. Por outro lado, a EDP Renováveis sobressaiu pela negativa, ao cair 2,52%, até aos 16,24 euros, ao passo que a Greenvolt resvalou 1,99%, para 5,90 euros.

Lá fora, o principal índice da bolsa alemã caiu 0,54%, ao passo que o de Paris derrapou 0,35%. O Euro Stoxx 50, índice que agrega 50 cotadas líderes europeias, tombou 0,28%. Em sentido contrário ficaram o Reino Unido, que avançou 0,42%, assim como Espanha e Itália, que ganharam ambos 0,21%.

Nas commodities, o barril de brent está a avançar 1,78%, agora nos 92,25 dólares, ao mesmo tempo que o crude sobe 2,12%, até aos 89,14 dólares. O gás natural também está a aumentar, mas de forma mais agressiva, em 6,44%, para 2,776 dólares.

Nas divisas, um euro corresponde agora a 1,0727 dólares, menos 0,20% do que na abertura da sessão.

“Os principais índices de ações europeus foram oscilando entre território de ganhos e de perdas ao longo do dia e acabaram a sessão divididos”, de acordo com a análise do departamento de mercados acionistas do Millenium Investment Banking.

“Aparentemente, os investidores estiveram já de holofotes voltados para os dados de inflação nos EUA, e que amanhã devem mostrar um aumento em agosto, em contraciclo com o pretendido pela Fed, bem como nas decisões de política monetária do BCE que chegam na quinta-feira, onde as expectativas são de que haja o anúncio de pausa na subida de juros, após nove aumentos consecutivos na taxa de referência para a zona euro”, referem os mesmo analistas.

“No seio empresarial de notar a valorização do BCP em Portugal, perante a melhoria do rating atribuído pela S&P, que admite nova subida da notação do banco nos próximos meses. No exterior a HelloFresh disparou com um upgrade do JPMorgan e AB Foods animou com o crescimento de vendas da Primark”, acrescenta-se ainda na análise.