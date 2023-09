A diversidade faz parte do ADN da cidade de Lisboa e da essência do Lisboa Mistura, que este ano celebra a sua 18ª edição, nos dias 9 e 10 de setembro. Tempo para escutar Lisboa, questionar quem somos e para onde vamos. Sem medo. E de construirmos uma cidade que promove o encontro de pessoas e comunidades. Vamos a isso!

9 Setembro 2023, 19h30

Desde 2006 que o Lisboa Mistura se afirma como um espaço intercultural que ambiciona divulgar, partilhar e refletir sobre novas linguagens e tendências que emergem dos encontros urbanos que marcam a contemporaneidade criativa da cidade de Lisboa. Chegados à 18ª edição, quisemos perceber o que esteve na origem do lema do Lisboa Mistura deste ano: “escutar a cidade”.

Carlos Martins, fundador e programador destes encontros, explica que “Escutar a cidade é escutar o que se diz e a música que se faz por entre as paisagens sonoras, demasiadamente ruidosas que Lisboa produz, entre carros e aviões. Por isso, quisemos ouvir pessoas associadas a faixas de população invisibilizadas, por um lado, e pessoas que trabalham com as estórias de outros, por outro. É essencial escutar o outro, não ouvir com uma agenda pessoal rotinada de indiferença, mas escutar, imersivamente, outras realidades e outras palavras que trazem diferentes mundos”.

Acrescente-se, a propósito, que vivemos num mundo acelerado e menos disponível para escutar o que nos rodeia – pessoas, sons, anseios. Aliás, como realça Carlos Martins, “essa escuta é ao mesmo tempo um gesto de generosidade e uma quebra da normalidade temporal de um mundo acelerado, onde não há espaço para escutar o mundo à nossa volta”.

