Lisboa: PSD inviabiliza proposta da própria câmara social-democrata na Assembleia Municipal

O PSD inviabilizou, esta terça-feira, em reunião da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), as propostas de aditamento aos contratos de programa com a Lisboa Ocidental SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana feitas pela própria câmara, liderada por Carlos Moedas, eleito pelo PSD.

As propostas relativas a contratos de mandatos a celebrar com a empresa municipal Lisboa Ocidental SRU e “compromissos plurianuais, com a consequente repartição de encargos” para os anos de 2020 a 2025” eram assinadas pela vereadora Filipa Roseta, que detém o pelouro da Habitação, e pelo vice-presidente da autarquia, Filipe Anacoreta Correia.

Os deputados do PSD na AML abstiveram-se, fazendo com que a proposta, surpreendentemente, fosse rejeitada, com os votos contra dos deputados do BE, PCP, PEV, Livre, Chega e do presidente socialista da junta de freguesia de Benfica.

A favor votaram CDS-PP, Aliança e MPT, o que foi insuficiente para que as propostas fossem aprovadas.

Antes da votação, o presidente da junta de freguesia da Estrela, Luís Newton, que falou pelos sociais-democratas, afirmou que “o PSD não concorda com o modelo de gestão da SRU” e que “o PSD não concorda com esta alteração aqui proposta” na AML.

“Os compromissos estão assumidos e a câmara tem de ser, naturalmente, pessoa de bem, mas queremos deixar aqui vincado que este não é o modelo que sufragamos, este não é a vontade que os Novos Tempos representam”, sublinhou.

Em consequência, o PSD, que é segunda maior força partidária na AML, com 17 deputados, absteve-se.

O PS, que é a maior força política na AML, com 27 deputados, também se absteve, apesar de a deputada Carla Madeira ter assinalado a “perplexidade” dos socialistas com a revisão em baixa da atividade da SRU, da ordem dos 22 milhões de euros, “retirando 500 fogos” ao programa de construção, além de ter criticado, como outros partidos o fizeram, o pouco tempo que existiu para a análise das propostas.

As propostas foram aprovadas pelo executivo camarário a 14 de julho e votadas esta terça-feira, 19 de julho, depois de parecer da primeira comissão, apesar de a sua presidente ter indicado, também, o tempo reduzido de que dispôs para a análise.

Apesar disto, Carla Madeira anunciou que o PS se absteria, justificando-o com “sentido de responsabilidade”, e prometendo a convocação e audição para “esclarecimento cabal dos cortes propostos”, antes da discussão do orçamento municipal para 2023.