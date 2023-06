Lisboa segue Europa e volta a abrir no ‘vermelho’

A Bolsa de Lisboa regista uma perda equilibrada, de 0,07%, estando à espera do avanço dos pesos-pesados. A contrabalançar as perdas está a Jerónimo Martins e grupo EDP.

20 Junho 2023, 08h29

A Bolsa de Lisboa volta a iniciar as negociações no ‘vermelho’, seguindo o rumo da abertura de ontem. O PSI segue as negociações a descer 0,07% para 6.040,96 pontos.

A Corticeira Amorim desvaloriza 1% para 9,90 euros, a Ibersol, que vai hoje distribuir dividendos, deprecia 0,30% para 6,68 euros, enquanto a Nos recua 0,35% para 3,42 euros. Os CTT perdem 0,29% para 3,42 euros, a Galp cai 0,28% para 10,80 euros, a Sonae desliza 0,60% para 0,92 euros e o BCP escorrega 0,18% para 0,22 euros

A balançar as perdas, a Jerónimo Martins ganha 0,24% para 25,30 euros. A EDP soma 0,22% para 4,64 euros, a EDP Renováveis avança 0,16% para 19,20 euros e a REN sobe 0,20% para 2,52 euros.

A Europa abriu em terreno misto mas rapidamente inverteu para negativo. A Alemanha perde 0,41%, França desvaloriza 0,09%, Espanha desce 0,02%, Reino Unido recua 0,02% e Itália decresce 0,05%. O Euro Stoxx 50 desvaloriza 0,21% para 4.353,05 pontos.