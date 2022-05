“Literatura em Viagem” já descolou e não vai parar até 19 de maio

A 16ª edição do LeV – Literatura em Viagem apostou forte no regresso ao formato presencial e convocou três dezenas de convidados que não tendo o vício da viagem, a têm inscrita no seu percurso de vida. Uns por razões profissionais, outros por opção literária, todos a convocam. De Alberto Manguel, Frederico Lourenço, Afonso Cruz e Lira Neto a Benjamin Moser, Tatiana Salem Levy ou Patrícia Müller, passando por José Milhazes, Carlos Fino e Francisco José Viegas.

Cada um irá imprimir o seu cunho, experiência, personalidade, visão do mundo. Até porque o LeV sempre procurou evitar ficar refém de um género, ainda que a literatura de viagem possa ser um universo bastante plástico e amplo. A programação visa, por isso, “vaguear pelo universo da narrativa, pelo mundo e submundo das palavras e pelas grandes questões da atualidade”, realça a organização do festival.

A inauguração no início da semana de duas exposições extremamente díspares apontam no sentido da diversidade das propostas. Por um lado, “O tempo das mulheres”, com registos fotográficos de Alfredo Cunha, e, por outro, a mostra bibliográfica que assinala os 130 anos da publicação da obra emblemática de António Nobre, “Só”. A par da iniciativa LeVzinho, que promove a ida de autores às escolas do concelho de Matosinhos. Nesta edição há quatro autoras que assumem essa missão: Cátia Vidinhas, Joana Estrela, Marta Madureira e Raquel Patriarca.

Um programa eclético

A sessão inaugural, na noite de sexta-feira 13 de maio, está a cargo de Carlos Fino, correspondente televisivo durante décadas em países como a Rússia e EUA, que jirá tentar responder ao repto “A Guerra em direto nos vários pontos do mundo. Somos todos testemunhas ou réus?” Antes, pelas 18h30, Frederico Lourenço estará no centro dos holofotes, com o relançamento, 20 anos depois, do seu romance “Pode um desejo imenso”.

Sem destacar todas as iniciativas, não poderia faltar uma menção especial para a presença de Benjamin Moser, autor da biografia de Clarice Lispector e, mais recentemente, de Susan Sontag. O académico norte-americano arrebatou vários prémios com esta obra – editada em Portugal pela Objetiva – entre os quais o Pulitzer. Assim como para a entrevista de vida que está prevista ao ensaísta e tradutor canadiano Alberto Manguel. Atualmente a residir em Lisboa, onde dirige o Centro de Estudos sobre a História da Leitura, este autor e amante de livros nómada durante boa parte da sua vida, irá revisitar histórias, viagens e territórios que o marcaram.

Até dia 19 de maio, a casa que viu crescer o Literatura em Viagem, a Biblioteca Municipal Florbela Espanca, em Matosinhos, acolhe os trinta autores que vão partilhar com o público as suas razões e emoções.

PROGRAMA

13 de maio

18.30 – Apresentação – “Pode Um Desejo Imenso”

Convidado: Frederico Lourenço

Moderador: Francisco José Viegas

21.30 – Sessão inaugural

A Guerra em direto nos vários pontos do mundo. Somos todos testemunhas ou réus?

Convidado: Carlos Fino

Moderador: Luís Castro

14 de maio

LeVzinho – 15.00 – Programação Infantil

“Era uma vez um livro que, antes de o ser, foi uma ideia”

Convidada: Luísa Azevedo

15.30 – Mesa de debate: “Um Silêncio Demasiado Ruidoso”

Marginalizados e à margem, que histórias se escondem na sombra dos dias?

Convidados: Afonso Reis Cabral e Joana Bértholo

Moderação: Patrícia Fernandes

LeVzinho – 16.00 – Programação Infantil

“Viagens com a música”

Convidado: André Sá

16.45 – Mesa de debate: “A Geografia do Medo”

A utopia da paz mundial ou a guerra de volta à ordem do dia.

Convidados: Carmen Garcia, Gustavo Carona e José Milhazes

Moderação: Hélder Gomes

LeVzinho – 16.45 – Programação Infantil

“Aviões de Papel – Oficina de criatividade”

18.00 – Mesa de debate: “Territórios literários”

Os pontos cardeais da ficção e da não ficção.

Convidados: Benjamin Moser, Isabel Lucas e Lira Neto

Moderação: Maria João Costa

21.30 – Concerto

Quarteto de Cordas de Matosinhos

Museu da Memória de Matosinhos

15 de maio

15.30 – Mesa de debate: “Construir e reconstruir”

Quanto de verdade há na ficção? E o seu contrário?

Convidados: Bruno Vieira Amaral, Francisco José Viegas e Patrícia Müller

Moderação: Rute Marinho

16.45 – Mesa de debate: “Os limites da Ciência e da Ficção”

Demasiado surreal para ser verdade?

Convidados: Afonso Cruz, Marina Cortês e Vitor Cardoso

Moderação: Miguel Gonçalves

18.00 – Entrevista de vida a Alberto Manguel

Convidado: Alberto Manguel

Moderação: Ana Daniela Soares

Até 13 de maio

LeVzinho – Encontros com escritores nas escolas do concelho

Convidadas: Adélia Carvalho, Cátia Vidinhas, Joana Estrela, Marta Madureira, Raquel Patriarca

Até 15 de maio

Exposição Documental – “António Nobre, o Poeta Só – 130 anos depois da primeira publicação”

Exposição de Fotografia – “O Tempo das Mulheres”, de Alfredo Cunha