Lituânia junta-se a outros países europeus e proíbe exibição pública da letra “Z”, símbolo de apoio à Rússia

O parlamento da Lituânia, através de uma votação, proibiu a exibição pública da letra “Z”, a fita preta e laranja de São Jorge e outros símbolos que possam ser interpretados como formas de apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia, segundo a “Reuters”.

Os veículos do exército russo em território ucraniano são marcados com a letra “Z” e, consequentemente, pessoas que apoiam a invasão utilizam o símbolo para mostrarem o seu alinhamento político e ideológico com a ação militar desencadeada por Moscovo.

Por outro lado, a fita de São Jorge, apresentada pela primeira vez como uma homenagem por Catarina, a Grande, ganhou importância no mundo de língua russa desde que os separatistas do leste da Ucrânia, na região de Donbass, a adotaram como símbolo do seu apoio à Rússia em 2014.

A uma proibição anterior de exibições públicas de símbolos soviéticos e nazis, o parlamento acrescentou uma disposição para “os símbolos de regimes totalitários ou autoritários utilizados ​​no passado ou atualmente ​​para promover agressão militar, crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos ou perpetrados por eles”.

Os legisladores também aprovaram o aumento do valor das multas por violar a proibição para 900 euros para pessoas e até 1,5 mil euros para empresas.

O presidente russo, Vladimir Putin, enviou as suas tropas para a Ucrânia no que apelida de “operação militar especial” para desmilitarizar e “desnazificar” a Ucrânia. A Ucrânia e grande parte dos países ocidentais dizem que Putin lançou uma guerra de agressão não provocada.

A decisão da Lituânia acontece após proibições semelhantes na Letónia e Moldávia. A Alemanha também está a considerar tal proibição.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu em março a proibição universal do uso político da letra “Z”, dizendo significar “crimes de guerra russos, cidades bombardeadas, milhares de ucranianos assassinados”.