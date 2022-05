Liverpool à beira de histórico ‘tetra’ que vale encaixe de mais de 300 milhões

O Liverpool FC está perto de realizar a melhor temporada de sempre. Os ‘reds’ já venceram a Taça da Liga (Carabao Cup), são finalistas da Taça de Inglaterra (FA Cup) e da Liga dos Campeões, e estão a um ponto do líder do campeonato inglês, o Manchester City, quando faltam apenas quatro jornadas. Caso consigam vencer todos os troféus, tornam-se na primeira equipa inglesa a alcançar o ‘tetra’ numa temporada.

A vitória na Carabao Cup, alcançada em fevereiro, frente ao Chelsea FC, através da marcação de 21 grandes penalidades, rendeu aos cofres do emblema inglês uma modesta quantia de 116 mil euros. No entanto, serviu como catalisador motivacional para o restante da temporada. Desde então, os ‘reds’ venceram 13 jogos, empataram dois, um deles frente ao SL Benfica, e apenas uma derrota frente ao Inter de Milão na segunda-mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que não impediu a passagem à fase seguinte.

O clube do norte de Inglaterra carimbou na passada terça-feira, 3 de maio, a passagem à final da Liga dos Campeões, eliminando o Villarreal, para garantir a reedição da final de 2018 da prova milionária, frente ao Real Madrid, encontro que terminou com uma vitória dos ‘merengues’ por três bolas a uma, em Kiev, Ucrânia. Caso seja bem-sucedido na desforra frente ao clube da capital espanhola, os ‘reds’ garantem 120,3 milhões de euros — valor que daria para pagar quase três vezes, a transferência do ex-FC Porto, Luis Díaz.

Com a entrada na fase de grupos a valer 15,64 milhões de euros, cada vitória acrescenta 2,8 milhões e cada empate 930 mil euros. Seguem-se prémios pelo apuramento para cada ronda da liga milionária: oitavos de final (10,89 milhões de euros), quartos de final (10,5, milhões de euros), meias-finais (13,4 milhões de euros), e final, em caso de vitória (21,4 milhões de euros) e em caso de derrota (16,6 milhões de euros). A tudo isto junta-se a distribuição dos direitos televisivos que varia consoante o ranking da UEFA, no qual o Liverpool ocupa a segunda posição.

Segue-se o campeonato inglês (Premier League). Atualmente segundos classificados, perseguem o líder Manchester City, separados por um ponto, quando faltam disputar quatro jornadas. Aqui, o Liverpool poderá beneficiar da desilusão do meio da semana sofrida pelos ‘citizens’, que acabaram eliminados da Liga dos Campeões, o grande objetivo do clube, pelo Real Madrid, numa reviravolta capaz de entusiasmar até os adeptos menos fervorosos do desporto rei. No entanto, o prémio monetário para o vencedor não difere muito do valor atribuído ao segundo classificado.

Vejamos, com base maioritariamente nos direitos televisivos, a Premier League divide os prémios monetários em três fases: Equal Share — 50% do dinheiro total é distribuído de igual forma por todos os clubes. Mérito Desportivo — 25% é distribuído consoante a posição na tabela final. Mérito de Audiências — 25% da soma é atribuída com base no número de jogos transmitidos em direto ao longo da temporada.

Segundo as previsões do portal “Sportingfree”, caso vença a competição, o Liverpool conseguirá um encaixe de 177 milhões de euros.

Por fim, caso volte a conquistar a Taça de Inglaterra — a prova mais antiga do mundo, que o Liverpool não levanta desde a temporada 2005/06, acrescentam-se 3,9 milhões de euros, uma soma naturalmente mais modesta face à Premier League e à Liga dos Campeões, mas considerável quando comparada às homólogas espanhola (Copa del Rey), 586,7 mil euros, italiana (Coppa Italia), 1,5 milhões de euros, alemã (DFB Pokal), 3,1 milhões de euros e francesa (Coupe de France), 2,1 milhões de euros. Em território nacional, a Federação Portuguesa de Futebol atribui um prémio de 700 mil euros pela conquista da Taça de Portugal.

O Liverpool é, atualmente, uma das equipas mais valiosas do mundo. Segundo o portal Transfermarkt, o plantel dos ‘reds’ têm uma avaliação de 900,5 milhões de euros. Mohamed Salah (100 milhões de euros), Sadio Mané (80 milhões de euros) e Trent Alexander-Arnold (80 milhões de euros) são os jogadores mais valiosos. No elenco figura também o internacional português Diogo Jota, avaliado em 60 milhões de euros.