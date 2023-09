Quantas viagens não começam com livros? E falamos de literatura, nada de guias ou roteiros. É este o caso, em que um país se revela pelo olhar de uma mulher que uma outra desencadeou.

2 Setembro 2023, 10h14

Muitas viagens começam com livros. Não guias ou roteiros, mas literatura que induz, inspira, provoca no leitor ou leitora uma vontade – por vezes, uma necessidade imperiosa – de seguir nos passos do ou da viajante que o/a precedeu.

“Lenços pretos, chapéus de palha e brincos de ouro”, editado pela Companhia das Letras, é um desses casos: Susana Moreira Marques retoma o mote de “As mulheres do meu país”, escrito no final dos anos 1940 por Maria Lamas, e percorre Portugal à procura de diferenças e semelhanças nas vidas anónimas no feminino neste primeiro quartel século XXI. Mas também da luz que Lamas descreveu, das paisagens que viu, belas, bucólicas ou agrestes.

Nestes mais de 70 anos que separam as vidas observadas pelas duas escritoras, o país mudou muito. Maria Lamas descreve e fotografa as mulheres que trabalhavam nos campos, nos portos, nas praias, na apanha dos sargaços, nas fábricas, as que enchiam as aldeias e usavam a sua melhor roupa para assistir à missa de domingo. Hoje, nessas aldeias do interior, mais bonitas, mas mais vazias, as mulheres que ainda se veem, sentadas na soleira das portas, são fotografadas por turistas.

Misto de relato de viagem, ensaio, autobiografia e reflexão interior, usando diferentes formas narrativas, a autora interpela-se e, simultaneamente, parece fazê-lo ao leitor, numa espécie de diálogo. Lemos, mas cremos estar a escutar. E queremos acrescentar perguntas às que coloca, interromper. Saber mais sobre estas mulheres do seu e do nosso país.

Eis a sugestão de leitura desta semana da livraria Palavra de Viajante.