Loja online da Huawei chega à Madeira e Açores com entregas a custo zero

A loja online da Huawei completa um ano de existência a 18 e abril e as estimativas da marca é que a receita duplique em 2022. Para tal, a Huawei alargou, agora, o espaço geográfico da entrega de produtos a custo zero até aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, algo que até ao momento só acontecia em Portugal Continental, e desenvolveu novas funcionalidades para dar resposta ao que os consumidores procuram numa loja online.

Todas estas funcionalidades têm feito crescer, ao longo dos meses, quer o número de utilizadores quer de subscritores da loja. Até ao momento, a loja online da Huawei conta já com cerca de 40 mil utilizadores registados, mas mesmo visitantes não registados podem efetuar compras e beneficiar das promoções e campanhas em vigor na loja.

Além disso, também o número de utilizadores da aplicação My HUAWEI, um outro canal de vendas da marca, tem registado um aumento significativo, tendo já ultrapassado um milhão de downloads.

Entre o primeiro e o último trimestre de atividade do ano passado, a loja online registou um aumento de 208,3% nas vendas, tendo ultrapassado um milhão de euros em receitas nos primeiros seis meses de operação – de abril a outubro de 2021.

Um dos principais motivos que levaram a Huawei a avançar com a abertura de uma loja online foi a necessidade de disponibilizar todos os dispositivos das diferente categorias num só “espaço”, onde os consumidores pudessem ficar a conhecer, em primeira mão, as novidades da marca e usufruir de campanhas promocionais.

“A Huawei sabe o quão importante é oferecer aos utilizadores serviços e produtos que respondam às suas necessidades. O sucesso da loja online, no primeiro ano de vida, prova que colocamos sempre o consumidor em primeiro lugar, criando serviços e ofertas que vão ao encontro do que os nossos utilizadores estão à procura. Exemplo disso é o facto de alargarmos o nosso serviço de entregas para as ilhas, algo que vinha a ser solicitado pelos visitantes da loja online desde a sua abertura. Queremos chegar cada vez mais longe e a mais portugueses e acreditamos que estamos a fazer esse caminho com a loja online da Huawei”, refere a Head of Marketing e Comunicação da Huawei Consumo em Portugal, Ana Lorena.

Para comemorar o primeiro aniversário a marca anuncia outra novidade na loja online: a opção de depósito. Ao efetuar um depósito com vista a reservar um produto em pré-compra, o utilizador vai obter um desconto no ato da compra.

Neste momento, podemos encontrar a opção de depósito na campanha de pré-compras do novo Huawei nova 9 SE, onde um depósito de dez euros na pré-reserva deste smarphone na loja online da Huawei, equivale a 50 euros de desconto quando o mesmo estiver disponível para compra.

Campanha especial de aniversário decorre de 1 a 30 de abril

A campanha especial de aniversário da loja online da Huawei decorre de 1 a 30 de abril, contando, entre outros descontos e campanhas, com promoções únicas todos os dias, entre as 13h e as 15h, onde os utilizadores vão ter oportunidade de comprar smartphones, relógios, monitores, auriculares e até mesmo computadores portáteis por valores mais baixos.

A marca anuncia também que todos os dias vão ser selecionados dois a três produtos, com descontos maiores, tais como o novo smartphone Huawei nova 9 e o smartwatch Huawei Watch GT 3.

A loja online da Huawei vai disponibilizar ainda um voucher de boas-vindas de 12% de desconto para novos subscritores da newsletter para ser utilizado durante o período da campanha em todos os produtos.

Além disso, haverá ofertas exclusivas para os utilizadores que efetuem compras durante os primeiros dias. A marca criou ainda pacotes especiais, que incluem preços reduzidos em pacotes de produtos e cupões de desconto até 15% consoante o valor das compras.