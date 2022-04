Lonvia Capital obtém luz verde da CMVM para distribuir fundos de investimento em Portugal

A francesa Lonvia Capital informou em comunicado sobre o registo dos seus fundos de investimento no mercado português.

“A Lonvia Capital Capital obteve autorização da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para distribuir os produtos da sua Lonvia sicav junto de pequenos investidores em Portugal”, anuncia a gestora de ativos. Desta forma, “a empresa assume mais um passo na sua estratégia de desenvolvimento internacional e coloca à disposição do mercado português os seus três fundos recentemente qualificados com o SRI Label e SFDR 9: o Lonvia Avenir Mid-Cap Europe, o Lonvia Avenir Mid-Cap Euro e o Lonvia Avenir Small Cap Europe.

Para a distribuição dos fundos, a Lonvia Capital chegou a acordo com o Banco Best, que atuará como distribuidor e agente de pagamentos, e possui uma das maiores plataformas de distribuição de fundos em Portugal.

A Lonvia Capital já estava presente no mercado português através do segmento institucional, mas com este registo estende a cobertura ao mercado de retalho e de wholesale.

Assim, diz a sociedade, “este marco reforça o compromisso com o mercado português”, onde a CEO da Lonvia Capital, Cyrille Carrière, “é reconhecida pelo mercado local pela sua ampla base de investidores no segmento institucional”.

Da mesma forma, a intenção da gestora de ativos “é oferecer ao investidor português um dos melhores históricos do setor em empresas europeias de pequena e média capitalização dos últimos 15 anos”, lê-se no comunicado.

“A este respeito, refira-se que, em 2021, a equipa de gestão de carteiras da Lonvia Capital atingiu um alpha médio (excesso de retorno sobre o mercado) superior a 15%, valor em linha com a sua média histórica”, refere a sociedade.

Para Iván Díez e Francisco Rodríguez d’Achille, sócios e gestor de desenvolvimento de negócios da Lonvia Capital, “o mercado português é estratégico para alcançar novos clientes, de modo a continuar com os nossos planos de crescimento e internacionalização.”

“A Lonvia Capital é uma empresa independente de gestão de ativos que adota uma filosofia de investimento de longo prazo e conta com uma estratégia de investimento singular aplicada com sucesso por Cyrille Carrière e pela sua equipe há muitos anos em ações europeias de pequena e média capitalização”, diz o comunicado.

Pouco mais de um ano após o lançamento dos seus fundos, a empresa gere já perto de 350 milhões de euros. Os três fundos comercializados em Portugal “obtiveram o selo SRI concedido pelo Estado francês em novembro de 2021, e são classificado como artigo 9º pelo SFDR”.

“Todos os anos, e como extensão natural de uma visão de longo prazo, 10% do lucro líquido é destinado a projetos na áreas de pesquisa médica, inovação tecnológica, educação, inclusão social e preservação ambiental”, diz a nota.