Lucro da Endesa cai 12% para 734 milhões de euros no primeiro semestre

“A Endesa obteve um lucro líquido ordinário de 734 milhões de euros entre janeiro e junho, menos 12%, num ambiente macroeconómico e energético em deterioração”, indicou, em comunicado, a empresa que opera em Portugal.

Na primeira metade do ano, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da elétrica ascendeu a 1.950 milhões de euros, uma subida de 4% face a igual período de 2021.

A Endesa terminou junho com 10,5 milhões de clientes em Espanha, ou seja, mais 3% do que em meados do ano passado.

No primeiro semestre do ano, a empresa investiu 934 milhões de euros para promover a sua estratégia de descarbonização e eletrificação, mais 26% do que no mesmo período de 2021.

Já a dívida líquida da empresa representou 10.275 milhões de euros, um aumento de 1.470 milhões de euros face ao final de 2021, o que foi justificado pela subida dos investimentos, a evolução do fluxo de caixa livre e pelo pagamento do dividendo provisório em relação aos resultados de 2021.

“Durante a primeira metade de 2022, vimos como os cenários macroeconómicos e energéticos continuaram a deteriorar-se. A invasão da Ucrânia apenas exacerbou o caminho do forte crescimento dos preços do gás, a causa da última crise energética europeia. A abordagem da UE [União Europeia] à descarbonização e auto-suficiência energética no continente é a única forma realista de avançar a médio e longo prazo”, considerou, em comunicado, o presidente executivo da empresa, José Bogas.

De acordo com este responsável, a curto prazo, “estamos perante planos de poupança e eficiência energética à escala ibérica e europeia em que a Endesa está a contribuir e continuará a contribuir com propostas razoáveis e construtivas”.