Lucro da Nintendo cai 0,6% para 3.470 milhões de euros

A empresa de videojogos Nintendo revelou esta terça-feira que contabilizou um lucro de 477.691 milhões de ienes (3.470 milhões de euros) no ano fiscal de 2021, menos 0,6% que no ano anterior.

A empresa japonesa, com sede em Quioto, realçou ainda que contabilizou um lucro operacional de 592.760 milhões de ienes (4.310 milhões de euros), menos 7,5% que no ano fiscal anterior, iniciado em abril do ano passado e que se concluiu em 31 de março deste ano.

As vendas da Nintendo recuaram 3,6% para 12.320 milhões de euros, na comparação com o ano fiscal anterior, sobretudo devido a uma diminuição da venda de jogos, após ter passado o efeito do videojogo Animal Crossing, que levou à comercialização de software e consolas Switch no período precedente.

Para o ano fiscal em curso, que terminará no final de março de 2023, a Nintendo prevê que os resultados financeiros sejam inferiores, devido principalmente aos problemas causados pela falta de fornecimentos, além de outros fatores.

Nesse sentido, a Nintendo espera que o lucro líquido se reduza em 28,8% para 2.470 milhões de euros, o lucro operacional caia 15,6% para 3.630 milhões de euros e a faturação diminua 5,6% para 11.625 milhões de euros.