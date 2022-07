Lucro da Volvo Cars cresce 40% no primeiro semestre para 1.290 milhões de euros

O fabricante sueco Volvo Cars revelou hoje que contabilizou no primeiro semestre deste ano um lucro líquido de 13.500 milhões de coroas (cerca de 1.290 milhões de euros), mais 40% que em igual período do ano anterior.

Este resultado deve-se à “robusta procura” dos seus produtos automóveis, explicou o grupo automóvel em comunicado.

A produção da Volvo Cars, por sua vez, recuou no segundo trimestre devido à escassez de semicondutores e às medidas para travar a propagação da covid-19 na China.

No entanto, no mês de junho, a produção atingiu os 60.000 veículos, mais 8% em relação ao ano anterior e o maior aumento até agora registado neste ano.

O lucro obtido no primeiro semestre contrasta com o do primeiro trimestre deste ano, quando o resultado líquido da Volvo Cars quebrou 30% para 4,5 bilhões de coroas (432 milhões de euros), devido à guerra na Ucrânia que provocou um aumento nos custos das matérias-primas, energia e nos fretes.

O lucro operacional líquido (ebit), por sua vez, registou um aumento homólogo de 27% no semestre, para 16,8 bilhões de coroas suecas (1.605 milhões de euros).

Quanto às vendas líquidas, estas totalizaram 71,3 bilhões de coroas suecas (6.815 milhões de euros), representando uma queda de 2% face ao mesmo período do ano passado.