Lucro do Bank of America cai 32% no segundo trimestre

O lucro do Bank of America caiu 32% no segundo trimestre, tendo ficado em 6,2 mil milhões de dólares (cerca de 6,1 mil milhões de euros), anunciou hoje o banco norte-americano. Entre abril e junho de 2021, o banco tinha conseguido lucros de 9,1 mil milhões de dólares.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, as receitas subiram de 21,5 mil milhões de dólares para 22,7 mil milhões de dólares, em grande parte devido às taxas de juros mais altas e ao aumento do nível de empréstimos.

Os lucros no ano passado foram impulsionados pela libertação das reservas que o banco tinha feito para eventuais perdas com empréstimos durante a pandemia.

Os bancos JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup relataram igualmente quedas nos seus lucros da ordem dos dois dígitos, na semana passada, apontando razões semelhantes.

Nas declarações divulgadas hoje, o líder do Bank of America, Brian Moynihan, destacou a “resiliência” dos consumidores norte-americanos, apesar da incerteza económica.

As ações do banco, que tem sede em Charlotte, Carolina do Norte, caíram 2% antes da abertura de Wall Street.