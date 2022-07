Lucro líquido da XTB dispara 623,2% no primeiro semestre para 103,4 milhões

No primeiro semestre de 2022, a XTB gerou um lucro líquido de 103,4 milhões de euros em comparação com 14,3 milhões de euros de lucro no ano anterior, representando um aumento de 623,2%. Este crescimento é também superior em 56,5% ao resultado recorde na história da empresa na primeira metade de 2020, quando foi de 66,1 milhões.

“Os fatores significativos que influenciaram o nível dos resultados da XTB foram a alta volatilidade persistente nos mercados financeiros e de mercadorias, causada entre outros pela situação geopolítica constantemente tensa e por uma base de clientes sistematicamente crescente”, indica a corretora online em comunicado.

As receitas operacionais registadas no primeiro semestre de 2022 atingiram 180,1 milhões de euros, o que significa um aumento de 238,4% em comparação com o primeiro semestre de 2021. Por sua vez, os custos ascenderam a 57,6 milhões de euros, comparativamente a 35,9 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

“No segundo trimestre de 2022, a XTB adquiriu 45,7 mil clientes, o que, em combinação com os 55,3 mil novos clientes do primeiro trimestre, dá um total de mais de 101 mil novos clientes no final de junho. Assim, em ambos os trimestres, a empresa cumpriu o seu compromisso de adquirir pelo menos em média 40.000 novos clientes trimestralmente”, lê-se na nota.

De abril a junho, o número total de clientes chegou aos 525,3 mil. Particularmente digno de nota, segundo a XTB, é o aumento do número médio de clientes ativos. No primeiro semestre do ano ascendeu a 149,8 mil em comparação com os 105,0 mil no primeiro semestre do ano anterior e os 112,0 mil em média ao longo de 2021.

“Isto traduziu-se num aumento do volume de transações de instrumentos de CFD expresso em lotes – no primeiro semestre do ano ascendeu a 3,05 milhões de transações em comparação com as 1,99 milhões no período correspondente de 2021 (um aumento de 53,6%). O valor dos depósitos líquidos de clientes também aumentou 17,5% (de 354,4 milhões de euros no primeiro semestre de 2021 para 416,5 milhões de euros no primeiro semestre de 2022)”, explica.

“Os nossos resultados de meio ano mostram que estamos a manter a tendência de desenvolvimento no nosso negócio. Dizemos constantemente que a base da nossa estratégia é construir uma base de clientes e fornecer aos nossos clientes a tecnologia e os serviços de alta qualidade. A expansão sistemática da base de clientes significa que registamos um aumento do número de transações e, consequentemente, um aumento das receitas. A contínua volatilidade dos mercados no segundo trimestre traduziu-se numa maior rentabilidade”, diz o CEO da XTB, Omar Arnaout, na nota.

Quanto às classes de instrumentos responsáveis pelas receitas, na primeira metade de 2022, os CFDs baseados em índices foram os mais rentáveis. A sua participação na estrutura das receitas provenientes de instrumentos financeiros atingiu os 48,9%, uma consequência da elevada rentabilidade dos CFDs baseados no índice US 100, no índice de ações alemão DAX (DE30) ou no índice US 500.

“A segunda classe de ativos mais rentável foi a dos CFDs baseados em matérias-primas. A sua participação na estrutura de receitas no primeiro semestre de 2022 foi de 34,8%. Os instrumentos mais rentáveis nesta classe eram os CFDs baseados em matérias-primas energéticas: gás natural, petróleo bruto, bem como ouro. As receitas dos CFDs baseados em moedas representaram 13,4% de todas as receitas, onde o instrumento financeiro mais rentável desta classe foi o par EURUSD”, acrescenta.

Neste período, os custos operacionais ascenderam a 57,6 milhões de euros e foram em 21,7 milhões superiores aos seis meses correspondentes do ano anterior (35,9 milhões de euros no primeiro semestre de 2021). O item mais importante foram os custos de marketing resultantes das campanhas de marketing iniciadas no primeiro trimestre e continuadas no segundo trimestre.

“O desenvolvimento da empresa está também associado a um aumento do emprego, que se traduziu num aumento do custo dos salários e dos benefícios dos empregados em 7,0 milhões de euros”, aponta a empresa.

“Os nossos bons resultados na aquisição de novos clientes, combinados com a expansão em muitos mercados, confirmam que a XTB está no caminho certo para o topo das empresas de investimento do mundo. Contudo, a construção de uma marca global requer atividades intensivas, não só em termos de produtos e tecnologia, mas também de promoção, em todos os mercados em que estamos presentes. É por isso que vamos continuar as nossas campanhas de marketing promovendo as soluções de investimento que oferecemos e ferramentas que facilitam a entrada no mundo do investimento: desde a plataforma, desenvolvida em termos de expetativas dos clientes, passando pelas análises diárias do mercado, até numerosos materiais educativos. As nossas atividades são complementadas por mudanças na oferta, que são uma resposta à evolução da situação do mercado e às expectativas dos clientes”, conclui Arnaout.