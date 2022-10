Lucros da Carris devem cair para 2 milhões este ano, indica presidente da empresa

Os lucros da Carris deverão cair este ano em comparação com 2021, de acordo com o presidente da empresa, que revelou em entrevista à Antena 1 e Jornal de Negócios que o aumento de custos com energia irá condicionar este número. Pedro Bogas apontou a receitas tarifárias na ordem dos 100 milhões de euros, mas os lucros ficarão só pelos dois milhões.

O presidente da empresa indicou que “a procura já está a 93% dos números de 2019”, ou seja, antes da pandemia, pelo que o otimismo quanto à recuperação é grande. O objetivo da Carris para 2022 é transportar 135 milhões de passageiros, acrescentou, mas a subida dos custos da energia deverá significar lucros mais baixos do que no ano passado.

“Estamos à espera de nos aproximar dos dois milhões”, o que fica aquém dos 4,5 milhões de euros de 2021, um resultado explicado pelo “aumento substancial dos gastos, nomeadamente com fornecimentos e serviços externos, portanto, com energia e combustível”. Especificamente, de acordo com Pedro Bogas, este aumento “brutal” terá sido acima dos 30%, ou 9 milhões de euros.

Apesar do contexto de subida de custos, o presidente da empresa de autocarros de Lisboa compreende a decisão de congelar os preços dos passes, apontando ainda a um crescimento nos passes gratuitos. Estes estão na ordem dos 50 mil, dos quais 13 mil correspondem a novos pedidos, mas Pedro Bogas considera possível chegar aos 70 mil até ao final do ano.

No próximo ano deverão arrancar os estudos para a renovação da rede da Carris, dado que “é da primeira década deste século” e considerando as novas interfaces com o Metro da capital. Pedro Bogas defendeu que será necessário um trabalho aprofundado de conhecimento “das fraquezas” da linha de transporte rodoviário público, pelo que o início dos trabalhos será maioritariamente teórico.