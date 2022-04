Lucros da Coca-Cola aumentaram 24% no primeiro trimestre

Em comunicado, a empresa informou que a sua faturação operacional líquida aumentou 16% para 10.491 milhões de dólares, impulsionada pela recuperação geral no consumo de bebidas não alcoólicas, apesar da inflação.

“Estamos satisfeitos com os nossos resultados do primeiro trimestre à medida que a empresa continua a operar num contexto altamente dinâmico e incerto”, referiu em comunicado James Quincey, presidente executivo da Coca-Cola.

A empresa manteve as previsões de negócio para o conjunto deste ano, apesar de ter suspendido as operações na Rússia na sequência da guerra na Ucrânia, o que poderá ter algum impacto.

Os resultados divulgados hoje foram melhores do que o esperado e as ações da Coca-Cola subiam no começo da sessão em Wall Street, tendo já registado uma valorização de 10% desde o início do ano.