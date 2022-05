Lucros da EDP Renováveis disparam 75% no primeiro trimestre

A Altri dá 25 ações da GreenVolt aos seus acionistas por cada 100 títulos detidos e até 25 cêntimos por ação em dinheiro no dia 25 de maio. A partir do dia 17 de maio de 2022 (inclusive), as ações da Altri serão transacionadas na bolsa sem conferirem o direito a este dividendo. Já o pagamento do dividendo em numerário será o dia 18 de maio de 2022 e último dia de negociação das ações da Altri com direito aos dividendos é o dia 16 de maio.